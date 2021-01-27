27 января, в день снятия блокады Ленинграда, в образовательных учреждениях Липецкой области проходят уроки памяти «Блокадный хлеб».

Школьникам рассказывают о мужестве жителей блокадного Ленинграда и о жизни в кольце фашистской осады. Ключевым символом блокадного города является кусочек хлеба весом в 125 граммов — такая минимальная норма была установлена для жителей зимой 1941-1942 гг.

В школах Липецка ученикам покажут видеоролики с выступлениями жителей блокадного Ленинграда. Завершатся занятия интерактивной исторической игрой по мотивам событий Великой Отечественной войны.

В Ельце в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» в школе №1 им. М.М. Пришвина ученики принимают участие в дискуссии «Выстоять и выжить» и тематических классных часах. Также школьники знакомятся с книгами, повествующими о блокаде Ленинграда, изучают документальные и научные материалы.