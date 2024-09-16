Реализация федерального проекта «Билет в будущее» продолжается в Липецкой области. С нового учебного года школьников региона на пути профориентации будет поддерживать курс «Россия — мои горизонты». Занятия будут проходить каждый четверг с сентября по май. Педагоги расскажут о достижениях нашей страны и о том, какие профессионалы их создают. Школьники выяснят, кто такие современные супергерои и почему их можно найти в любой отрасли, из чего складывается рынок труда и какие профессии принимают участие в жизни подростков каждый день.

Занятия уже стартовали. «Хочу! Могу! Буду!» — под таким девизом 12 сентября прошел урок во всех школах Липецкой области. Школьники поразмышляли на тему «Кем я буду, когда выросту?», поиграли в профориентационные игры «Десять на десять», «Умения персонажей», «Я и мой друг», «Профессия моего будущего». В завершение урока ребята вместе с педагогами вывели формулу любимого дела жизни.

Курс «Россия — мои горизонты» реализуется для школьников 6–11 классов в рамках внеурочной деятельности как одно из направлений профориентационного минимума, внедряющегося Министерством просвещения Российской Федерации. «Сейчас важно не просто дать детям знания по предметам, но и подготовить к выбору будущей профессии, причем так, чтобы подрастающее поколение выбрало те специальности, которые помогут им найти себя, реализоваться, стать успешными и самодостаточными, внести вклад в развитие экономики региона и страны», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.