Во всех школах Липецкой области, как и по всей стране, стартовали еженедельные занятия из нового профориентационного курса «Россия – мои горизонты» в рамках федерального проекта «Билет в будущее». Внеурочные занятия для 6–11 классов будут проходить каждый четверг. Школьникам расскажут о достижениях в области науки и технологий, современном рынке труда, перспективных профессиях и специальностях. Программа курса содержит профориентационные диагностики, отраслевые и рефлексивные занятия, моделирующие онлайн-профпробы.

Курс «Россия – мои горизонты» рассчитан на 34 занятия. Уроки адаптированы под разные возрастные группы. Каждая школа выбрала один из уровней реализации профминимума: базовый, основной или продвинутый, сообщает управление образования и науки региона.

«Очень важно определиться с выбором профессии, еще учась в школе, чтобы это решение было продуманным, осознанным и взвешенным. Разумеется, в этом вопросе должны помогать взрослые — родители, учителя и те, кто знает тенденции местного и федерального рынков труда», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.