Специалисты «Лаборатории безопасности», которые действуют на базе Центра дополнительного образования Липецкой области дали старт акции «Лето без опасности». Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции они провели ряд обучающих занятий в пришкольных лагерях Липецка, где для отдыхающих ребят были подготовлены специальные игровые программы.

Школьники получили возможность побывать и пешеходами, и пассажирами, и водителями автомобилей. На этих уроках безопасности побывали свыше 700 детей из пяти пришкольных лагерей. «Просветительские образовательные программы и профилактические акции способны научить детей правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также мобильная «Лаборатория безопасности» побывала в загородных оздоровительных лагерях. Специализированные занятия уже прошли в «Елочке», «Чайке», «Орленке» и «Лукоморье». Их посетили более 150 школьников. Ребята с большим интересом постигают правила безопасного поведения в транспортной среде, и когда вернутся домой, будут подготовлены к законопослушному поведению в местах интенсивного движения автомобилей, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области. Профилактические акции «Лаборатории безопасности» в регионе будут продолжаться.