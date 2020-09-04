Уровень безработицы среди городских жителей Липецкой области выше, чем среди сельских

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше во II квартале 2020 года в Липецкой области составила 594,9 тыс. человек. Из них 568,3 тыс. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 26,5 тыс. человек – как безработные с применением критериев Международной организации труда (МОТ) (не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). Такие цифры приводит в своем пресс-релизе Липецкстат.

Численность лиц, не входящих в состав рабочей силы (лица, которые не являются занятыми экономической деятельностью или безработными в течение короткого учетного периода) составила 363,7 тыс. человек.

Уровень занятости населения (отношение численности занятых к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) составил 59,3%.

Уровень безработицы (отношение численности безработных в возрасте 15 лет и старше к численности рабочей силы) по региону составил 4,5%. При этом данный показатель среди городских жителей больше на 2,2 процентных пункта, чем среди сельских жителей.

Среди безработных доля женщин составила 52,6%, доля городских жителей – 78,1%.