В феврале 2022 года в Липецкой области годовая инфляция почти не изменилась, составив 9,79% после 9,76% в январе. В Центральном федеральном округе (ЦФО) и в целом по России отмечено ускорение годовой инфляции. Уровень инфляции в регионе оставался выше, чем в ЦФО и России (9,26% и 9,15% соответственно).

На динамику цен в регионе повлияли разнонаправленные факторы. Сдерживающее влияние на инфляцию оказало расширение предложения региональными производителями и производителями основных регионов-поставщиков отдельных продовольственных товаров, а также эффект базы предыдущего года.

Проинфляционное давление оказывали рост издержек производителей и поставщиков, ослабление рубля в конце февраля, а также превышение спроса на отдельные непродовольственные товары над возможностями наращивания их выпуска. Инфляционные тенденции, вызванные усилением внешнего санкционного давления в конце февраля, не успели в полной мере найти отражение в статистике за месяц. По оперативным данным, в конце февраля – начале марта увеличение темпов прироста цен на отдельных рынках определялось изменениями в поведении покупателей и компаний из-за повышения инфляционных ожиданий и роста общей неопределенности, а также ослаблением рубля.

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары снизился до 11,68% в феврале с 12,31% в январе 2022 года, тогда как в целом по России повысился. Влияние на ценовую динамику в регионе оказало расширение предложения отдельных продовольственных товаров в области и основных регионах-поставщиках, а также эффект базы предыдущего года.

Рост предложения на фоне увеличения объема производства продукции животного происхождения в области и соседних регионах-поставщиках привел к замедлению роста цен на свинину, мясо птицы и яйца.

Расширение производства тепличных овощей основными регионами-поставщиками обусловило удешевление огурцов в годовом выражении после удорожания месяцем ранее. На динамике цен на свежие огурцы дополнительно сказался эффект высокой базы: в феврале 2021 года повышение цен было вызвано ростом затрат тепличных хозяйств на обогрев и освещение теплиц в связи с более холодной по сравнению с предыдущим годом зимой.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в Липецкой области повысился до 10,12% в феврале с 9,64% в январе 2022 года. На динамику цен повлиял рост издержек производителей, ослабление рубля в конце февраля, а также превышение спроса над возможностями расширения предложения.

Рост цен на сырье для производства автомобильных шин и продолжающийся перенос в стоимость товара возросших логистических издержек привел к увеличению годового темпа прироста цен на шины.

На фоне устойчивого спроса отмечалось недостаточное предложение, обусловленное сохраняющейся нехваткой электронных компонентов при производстве легковых автомобилей, телевизоров, электропылесосов и других бытовых приборов. Дополнительным фактором ускорения роста цен на указанные товары стало ослабление рубля в конце февраля 2022 года.

Услуги

В Липецкой области годовой темп прироста тарифов на услуги увеличился до 6,10% в феврале с 5,69% в январе 2022 года.

На фоне ослабления рубля в конце февраля ускорился рост цен на туры в Турцию и Египет, подорожали в годовом выражении поездки в Объединенные Арабские Эмираты после удешевления в предыдущем месяце. Это привело к ускорению роста цен в годовом выражении на услуги в сфере зарубежного туризма.

Инфляция в Центральном федеральном округе и России

Базовый индекс потребительских цен в Липецкой области в феврале 2022 года увеличился, составив 10,63% после 10,47% в январе 2022 года, сложившись выше общего уровня инфляции в регионе (9,79%).

Годовая инфляция в Центральном федеральном округе в феврале возросла до 9,26% после 8,50% в январе, а инфляция по России в целом составила 9,15%. На ускорение инфляции в ЦФО повлияли общероссийские факторы: продолжающийся рост издержек производителей и поставщиков в сфере продовольствия, а также опережающая динамика спроса относительно предложения на некоторых товарных рынках. Значимое влияние на показатель инфляции в округе оказала техническая корректировка статистического наблюдения по отдельным видам услуг, произошедшая в некоторых регионах округа. Последствия резких изменений внешних условий в последние дни месяца частично нашли отражение в статистике за февраль.

В целом по России в феврале инфляционное давление существенно усилилось, в том числе вследствие резкого изменения внешних условий в последние дни месяца. Ослабление рубля, повышение инфляционных ожиданий домохозяйств привели к всплеску спроса на отдельные группы товаров и услуг. В результате резко повысились цены на бытовую технику и электронику, зарубежные туры. Годовая инфляция увеличилась до 9,15%, месячный прирост потребительских цен – до 1,01% (с поправкой на сезонность), почти сравнявшись с пиковым значением октября 2021 года. По данным недельного наблюдения, в первой декаде марта быстрый рост цен продолжился.

Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.