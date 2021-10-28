Первый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% может быть сформирован в Липецкой области к середине ноября. Об этом сообщил сегодня заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин.

«Чтобы заболеваемость пошла на спад, необходимо привить не менее 60% населения. Темпы вакцинации сейчас возросли в несколько раз, ежедневно вакцинируются около пяти тысяч человек. Если такая динамика сохранится, то мы сможем достичь первого уровня коллективного иммунитета к 10-12 ноября. Но надо смотреть дальше. Пока не будет имунной прослойки в 80%, эту инфекцию мы не остановим. Вирус будет распространяться, будут вырабатываться новые штаммы. Спасение только одно – коллективная вакцинация», – сообщил Александр Ильин.

По данным на 27 октября привито однократно 487 тысяч человек, двукратно привито 432 тысячи человек. Дефицита вакцины в регионе нет. «Логистические схемы поставки вакцины надежно отработаны, как только количество доз снижается, в течение нескольких часов привозят новые партии. Даже в выходные дни. При этом существующего запаса хватит на две недели», – сказал Александр Ильин.

Предполагается, что во время нерабочих дней с 30 по 7 ноября количество желающих вакцинироваться вырастет. Александр Ильин заверил, что медики будут работать все эти дни в семи торговых центрах. При необходимости количество пунктов вакцинации будет увеличено. График работы мобильных пунктов опубликован на сайте управления здравоохранения.