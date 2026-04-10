Уровень своей финграмотности проверили 50 тысяч юных липчан

Знания о финансах в рамках VI Всероссийской олимпиады по финграмотности и предпринимательству проверили 48,4 тыс. учеников 1-11 классов из Липецкой области. Также в олимпиаде дебютировали 1,2 тыс. дошкольников. В прошлом году в олимпиаде приняли участие 34 тыс. школьников из нашего региона.

«Финансовая грамотность – это по сути проверка стратегического мышления, знаний по математике. Хорошо, что всё больше юных липчан с каждым годом присоединяются к олимпиаде. Это позволяет им понять, насколько серьезно нужно относиться к финансовым вопросам», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В России участниками олимпиады стали 3,1 млн детей. Они показали, как умеют планировать бюджет, оценивать финансовые риски и противостоять мошенникам. Больше всего правильных ответов было в разделе «Правила накопления» – 81% участников со всей страны решили задачи верно. Самым трудным стало задание «Страховка для короля», рассчитанное на понимание принципов страхования и развитие логического мышления. Его успешно выполнили 14% участников.

В этом году к олимпиаде привлекли родителей. Им предложили пройти онлайн-тест и разобраться с финансовыми ситуациями: купить квартиру в ипотеку, выгодно вложить сбережения, перечислить наиболее эффективные меры господдержки бизнеса.

Олимпиаду организуют Банк России, АНО «Национальные приоритеты», Минфин России, Минэкономразвития России и образовательная платформа «Учи ру» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».