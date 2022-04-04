В администрации Липецка состоялось оперативное еженедельное совещание под руководством главы города Евгении Уваркиной. Одна из основных тем – ситуация с паводком, варианты развития событий и работы по безопасному пропуску талых вод.

Как доложил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков, в целом обстановка остаётся стабильной. Однако из-за активного таяния снега и выпавших на прошлой неделе осадков по семи адресам зафиксировали подтопления – вода пришла на расположенные в низине участки по улицам Полетаева, Новокарьерная и Лебедянская. По всем обращениям оперативно выезжали спасатели и специалисты муниципального управления благоустройства. Только за выходные они откачали порядка 190 кубометров воды.

— Обычно в этот период мы фиксируем более 30 обращений. Пока таких семь. По прогнозу гидрометцентра, при благоприятных погодных условиях паводок пойдёт на спад уже на следующей неделе. Между тем, даже сейчас уровень воды в потенциально опасных участках ниже среднемноголетних значений. Мы ежедневно выезжаем на подверженные подтоплению участки, мониторим обстановку, — отметил Николай Новиков.

В зону проверок попадают не только жилые зоны, но и водоёмы. Сейчас уровень воды в реке Воронеж в районе Центрального пляжа составляет 839 сантиметров, что более чем на полметра ниже среднемноголетних значений. За сутки он поднялся на 3 сантиметра, с 20 марта – на 10. Наиболее сложная ситуация наблюдалась на пруду в СНТ Металлург-2 – он начал переполняться. На откачку у спасателей ушло четыре часа. Это позволило не допустить увеличения напора воды, проходящей через плотину и стекающей в лог. Сейчас здесь рассматривают возможность обустройства водоотводной трубы.

Напомним, что в Липецке продолжаются работы по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод, в том числе проводится расчистка водоотводных каналов и участков ливневой канализации. Несмотря на оптимистичные прогнозы в городе готовы к развитию событий по любому сценарию. На экстренный случай подготовлены девять пунктов временного размещения. Для заграждения путей прохода талых вод заготовлены мешки с песком. Липчане, проживающие в местах потенциального риска подтопления, проинструктированы о порядке действий в чрезвычайной ситуации.