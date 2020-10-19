Уровень закрытости экономики Липецкой области немного выше, чем в среднем по стране

Уровень закрытости экономики региона составляет 1,6%. Средний уровень закрытости экономики по стране – 0,5%. Такими цифрами поделился на своей странице в Инстаграме заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов, курирующий вопросы экономики.

Уровень закрытости складывается из сфер и отраслей, чья работа приостановлена или ограничена. В регионе сейчас это организация массовых развлекательных бизнес- и творческих мероприятий, отдельных объектов культуры.

“Это необходимый минимум. Закрывать всё, задушить экономику и убить малый бизнес, который мы растили 30 предыдущих лет, – бессмысленно. Необходимо работать, но с максимальной осторожностью и ответственностью за близких”, – считает Дмитрий Аверов.