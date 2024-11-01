Урожай кукурузы на зерно в Липецкой области уже превысил сбор прошлого года. Хотя уборка «царицы полей» еще не завершена. Аграрии намолотили 400 тысяч тонн. За весь прошлый год было собрано 366,5 тысячи тонн. Уборка подходит к завершению. Осталось обмолотить меньше 5 тысяч гектаров.

Лидер по валовому сбору – Чаплыгинский район. Там аграрии собрали больше 60 тысяч тонн. И это не окончательная цифра. Больше всех с одного гектара получают аграрии Тербунского района – 91,9 центнера. Также неплохая урожайность для этого года в Воловском, Добровском и Становлянском округах. В среднем там собирают более 80 центнеров с гектара при средней урожайности в регионе – 66.

«Осталось убрать порядка 7% площадей, а урожай уже лучше прошлогоднего валового результата. Наши аграрии в очередной раз доказали, что могут работать в любых условиях и добиваться хороших результатов», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.