Урожай масличных культур в Липецкой области приближается к 900 тысячам тонн

Уже намолочено 877 тыс. тонн масличных культур в бункерном весе в Липецкой области, сообщает министерство сельского хозяйства региона. Уборка рапса завершена. По предварительным данным, с 59,8 тыс. гектаров получено 155 тыс. тонн рапса. Это рекордные цифры для Липецкой области. Такой урожай удалось собрать в том числе благодаря рекордной для региона урожайности рапса – 26 центнеров с гектара.

Сои намолочено 379 тыс. тонн. В этом году она размещена на 183 тыс. гектаров. Урожайность этой масличной культуры более чем на 35% превосходит прошлогоднюю и составляет 25,8 центнера с гектара. Лидеры по урожайности – Краснинский и Лев-Толстовский районы. Там с одного гектара собирают 29 центнеров и более. На 22 октября убрано 80% площадей.

Урожай подсолнечника на данный момент составляет 343 тыс. тонн. Обмолочено 160 тыс. гектаров при общей площади под этой культурой – 190 тыс. га. Общая площадь под подсолнечником, соей и рапсом в этом году составила 433 тысячи гектаров. В прошлом году липецкие аграрии с 416 тысяч гектаров собрали 877 тысяч тонн масличных культур (в весе после доработки).

«Уборка масличных в регионе близится к завершению. Хорошие показатели: по урожайности, по темпам работ. Регион, как обычно, может гордиться своими аграриями», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.