Урожай посчитаем по осени

Механизатор Алексей Дронов выкопал первые тонны добринской сахарной свеклы в нынешнем году.

Этот год выдался для наших селян нестандартным. Затяжная весна сдвинула агротехнические сроки сева сахарной свеклы. Несмотря на это, в ООО «Петровский агрокомплекс» корнеплоды посеяли на площади свыше 2000 гектаров. Как обычно, в почву заделали семена гибридных сортов разного срока созревания, чтобы обеспечить ритмичность предстоящей свеклоуборки. Про внесение удобрений, осеннее и весеннее, а также своевременную химическую обработку посевов от сорняков, болезней и вредителей говорить не приходится. Так же, как и про тщательную подготовку почвы. В этих вопросах петровцам нет равных.

На петровских полях в эти дни пока работает один свеклоуборочный комбайн. Когда свеклоуборка вступит в активную фазу, к работе приступят еще два агрегата.

— Сахарная свекла радует, — отметил агроном второго отделения Сергей Литвинов, — с первых убранных гектаров на круг получаем более 400 центнеров корней, что является хорошим показателем. На сегодня корнеплоды набрали базисную сахаристость, поэтому трудимся в две смены.

Свеклоуборочный комбайн «Холмер» методично нарезает загонки. О потраченных на его покупку средствах в хозяйстве не жалеют: техника способна работать в любую погоду, высокопроизводительна и надежна. Экипаж в составе Алексея Дронова и Владимира Кочеткова в эти дни ведет уборку в отделении №2. Их комбайн постоянно в деле, выработка растет день ото дня. Когда сладкая страда наберет обороты и войдет в привычный ритм, на поля дополнительно выйдут два мехотряда. Еще на одном «Холмере» в две смены будут работать Василий Цуря и Дмитрий Двойнов, мощная «Ропа» окажется в надежных руках Геннадия Горячева и Константина Сайдулина.

Местные полеводы стараются разместить свекольные бурты вдоль лесопосадок, где большую часть времени свекла находится в тени.

— Машины будем использовать с максимальной нагрузкой, в круглосуточном режиме, – вступил в разговор гендиректор ООО «Петровский» агрокомплекс» Николай Мищик, — в эти дни свеклу свозим в бурты на край массивов, а затем по установленному графику отправляем на сахарный завод. Конвейер действует четко и слаженно.

Загрузку машин доверили опытному Дмитрию Каширскому. Из кабины его погрузчика «Холмер» хорошо видно место работ. По сигналу механизатора водители подают автомашины в указанную точку, через пять минут очередная партия корнеплодов, укрытая сеткой, отправляется на сахарный завод. «Сладкая страда» похожа на хорошо отлаженный механизм. Каждый цикл продуман до мелочей.

Параллельно с уборкой сладких корнеплодов петровские полеводы готовили почву под сев озимой пшеницы.

— Хорошая организация уборки сахарной свеклы с минимальными потерями является главной задачей нынешней осени для селян, — отметил глава Добринского муниципального округа Александр Пасынков, — высокий потенциал наших свекловодов позволяет рассчитывать на позитивные итоговые показатели. Вполне вероятно, что и рекордные.

В начале сентября в активную фазу свеклоуборки включится основная часть добринских сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Под личный контроль весь ход работ взял губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

— Наука, государственная поддержка, профессионализм наших аграриев и их любовь к своему делу дают прекрасный результат, — отметил он, — пока не будем ничего прогнозировать, просто пожелаем удачи и погожих деньков нашим земледельцам. Их высокий потенциал позволяет рассчитывать на позитивные итоговые показатели.

Уборка сахарной свеклы успешно стартовала. Аграрии делают все возможное, чтобы собрать достойный урожай культуры, важной для обеспечения продовольственной безопасности страны. Ближе к финишу средняя отдача свекольного гектара значительно увеличится. И будет как в поговорке про цыплят и осень…