Возвращаясь с очередного редакционного задания, на одном из полей района наше внимание привлекли два трактора марки «Кировец», которые обрабатывали почву при помощи необычных прицепных агрегатов. Сделав остановку, выяснили, что техника и оборудование принадлежат индивидуальному предпринимателю Сергею Киньшину из Талицкого Чамлыка.

Механизаторам Василию Бахтину и Сергею Луценко доверили важный агроприем — подготовку и выравнивание четырехсот гектаров пашни, на которых в следующем году будет размещена сахарная свекла. Качественная подготовка почвы под эту техническую культуру является важной составляющей хорошей урожайности корнеплодов.

— Трактор идет по загонке играючи, — поделился мнением о выполняемой работе В. Бахтин, — одного прохода по полю достаточно, чтобы верхний пахотный слой был измельчен и выровнен.

Два десятка лет назад сначала надо было выпускать трактор с плугом, а вслед за ним культивировать наделы. Когда лето жаркое, земля становится плотной, на ее поверхности после культивирования появлялись спрессованные комья чернозема. Бывало, что одного раза было недостаточно. Сейчас же земля как пух, можете сами удостовериться.

Действительно, верхний пахотный слой был словно перетерт в огромном блендере. Не было свальных гребней и развальных борозд. Отсутствовала плужная подошва. Поверхность поля осталась ровной.

Тем временем к месту работ подъехал фермер Киньшин. Увидев нашу заинтересованность, поведал о технических новинках.

— Деньги считать научились все, — сказал он, — прибыльное земледелие требует качественно обработанной почвы с минимальными затратами. Множество проходов по полю резко увеличивает прямые и инвестиционные затраты. Лучшим орудием для качественной и недорогой обработки почвы являются дискочизели, которые вы видите перед собой. Это комбинированные агрегаты, оборудованные как дисками, так и лапами–глубокорыхлителями с боковыми ножами, установленными на глубину обработки дисков. За счет более интенсивного и разностороннего воздействия на почву они обеспечивают отличное качество почвы за один-единственный проход. По моим расчетам, дискочизели в три раза производительнее, чем техника, готовящая почву по классической схеме. И горючка при этом экономится существенно.

Отлично обработанная мелкокомковатая структура почвы, легко перестраиваемая на глубины от 7 до 45 см, и всего один проход по полю — это и есть основные требования к идеальному почвообрабатывающему агрегату.

Из истории вопроса: августовская зябь считается самой ценной, потому что позволяет пожнивным остаткам перегореть во вспаханной почве до наступления устойчивых холодов и пополнить землю азотом, важным питательным элементом в развитии растений. Использование дискочизелей позволяет формировать выровненный и мелкокомковатый почвенный слой с ровным посевным ложем, что делает их незаменимыми орудиями для предпосевной обработки почвы. Таким образом, дискочизель заменяет дискатор, стерневой и предпосевной культиваторы. Дисковые органы технической новинки проводят разделку стерни, измельчают растительные остатки и перемешивают ее с почвой. Лапы-глубокорыхлители с боковыми ножами создают ровную подпочвенную подошву, при этом исключают возможность появления огрехов.

… «Кировцы» вновь тронулись с места, оставив после себя в воздухе облачка сухой пыли. Механизаторы делают работу на совесть. Дай Бог, чтобы земля-кормилица в следующем году щедро одарила их за труды…