По оперативным данным управления сельского хозяйства Липецкой области, в регионе собрано 85 тысяч тонн картофеля и 8 тысяч тонн овощей открытого грунта. Урожайность по овощам находится на уровне прошлого года, по картофелю – на 5% выше.

«Аграрии используют каждый погожий день. Но из-за продолжительных дождей сельхозорганизации убрали пока 47% площадей под картофелем и 43% – под овощами открытого грунта», – сообщил начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих.

Для обеспечения внутренних потребностей в картофеле региону необходимо примерно 100-120 тысяч тонн. В прошлом году сельхозорганизации, малые формы хозяйствования и личные подворья суммарно вырастили 330 тысяч тонн картофеля.

По тепличными культурам регион не первый год занимает лидирующую позицию в стране. В 2021 году Липецкая область в четырёх тепличных комплексах вырастила 165 тысяч тонн овощей и зеленных культур. На данный момент в теплицах региона собрано более 130 тысяч тонн урожая: примерно по 65 тысяч тонн томатов и огурцов и 800 тонн салата. В 2021 году на аналогичную дату было получено 127 тысяч тонн этих культур.

«Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики региона. Аграрии – как крупные предприятия, так и фермеры – получают поддержку государства. Мы делаем все, чтобы обеспечить себя и другие российские регионы качественной продукцией в нужных объемах», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.