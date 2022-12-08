Липецкие аграрии превышают собственные рекордные показатели по урожайности кукурузы на зерно, которая достигла почти 80 центнеров с гектара. Об этом сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

В 2019 году, когда был установлен предыдущий рекорд по урожайности, аграрии в среднем собрали по 72,3 центнера с гектара. Сейчас в топ-5 по урожайности входят Тербунский, Добринский, Грязинский, Елецкий и Становлянский районы. Там получают по 90 и более центнеров с гектара. «Аграрии Липецкой области не первый год демонстрируют столь высокие результаты, – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов. – Агропромышленный комплекс – один из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики».

Уборка кукурузы на зерно в регионе продвигается ударными темпами. Липецкие аграрии используют каждый погожий день, чтобы собрать максимальный урожай тех культур, которые еще в полях. «Благодаря тому, что в день в регионе собирается по 10-15 тысяч тонн кукурузы на зерно, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур на сегодня составил 4 миллиона 8 тысяч тонн, – рассказал заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв. – Это второй за всю историю Липецкой области урожай зерновых».

По оперативным данным управления сельского хозяйства региона, с полей пока убрано 63% урожая этой культуры. Всего сельхозпроизводителям региона предстоит обмолотить 79 тысяч гектаров, отведенных под кукурузу в этом году. Самые большие площади в Чаплыгинском (12,2 тыс. гектаров) и Усманском (8,8 тыс. гектаров) районах.