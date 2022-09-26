В регионе

Урожайность сои в Липецкой области выросла более чем на 50%

26 минут назад
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Уборка рапса практически завершена, сообщает региональное управление сельского хозяйства. С 58,5 тыс. га собрано 114 тысяч тонн. Урожайность этой масличной культурой превышает прошлогоднюю на 17 процентов и составляет 19,5 центнеров с гектара.

В текущем году рапсом было засеяно более 60 тысяч гектаров. Сою молотят в 13 районах. На данный момент с 19,2 тысяч гектаров получено 44,7 тысяч тонн. Урожайность в среднем по области составляет 23,3 ц/га. Это на 56 процентов выше, чем годом ранее, когда с одного гектара собирали по 14,9 центнеров. Всего под сою в регионе в 2022 году отведено более 125 тысяч гектаров. И по сое, и по рапсу ожидаются лучшие показатели за всю историю области. Подсолнечник собирают в шести районах. С 5,4 тыс. га получено 13,6 тыс. тонн при урожайности 25 ц/га. Всего аграриям предстоит убрать почти 200 тысяч гектаров.

К уборке кукурузы на зерно приступили пока только в Чаплыгинском районе. На 26 сентября собрано 2,7 тысяч тонн. Урожайность составляет 68,5 ц/га. Всего липецким аграриям предстоит убрать кукурузу с 79 тысяч гектаров. Цифры по уборке люпина остаются прежними. С 57 процентов площадей, отведенных под эту высокобелковую добавку в корм животных, получено 6,6 тыс. тонн. Всего на сегодняшний день намолочено свыше 3,6 млн тонн зерновых и зернобобовых. Урожайность этих культур на 33 процента превышает прошлогодний показатель и составляет 49,9 ц/га.

Уборка сахарной свеклы идет в 16 из 17 районов, где была размещена эта культура. Накопано 827 тысяч тонн. Урожайность превышает прошлогоднюю более чем на 24 процента и составляет 399,8 ц/га. Аграрии Хлевенского района собирают с одного гектара по 611,5 центнеров. Это самый высокий показатель в области.

Картофель в организованном секторе убирают в девяти районах. Его получено 55,5 тысяч тонн. Кукурузы на силос на данный момент заготовлено 220 тысяч тонн. Озимыми культурами засеяно 214 тысяч гектаров из 363 тысяч, отведенных под них.

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