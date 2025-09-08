В регионе

Урожайность свёклы в Липецкой области превышает прошлогоднюю на 24%

18 часов назад

Больше 700 тысяч тонн сахарной свёклы нового урожая уже собрали липецкие аграрии. Средняя урожайность по области – 429 центнеров с гектара.

Больше всех свёклы собрано в Добринском районе – 150 тысяч тонн. Там и самые большие площади под сладким корнеплодом – более 18 тысяч гектаров. Лидер по урожайности – Чаплыгинский район, где с одного гектара собирают по 549 центнеров свёклы.

Уборка сладкого корнеплода идёт в 14 районах и округах. Урожайность свёклы превышает прошлогоднюю на 24%, сообщили в региональном минсельхозе.

«Наши аграрии в очередной раз подтверждают свой высокий профессионализм, демонстрируя достойные результаты. Ежегодные высокие показатели липецких земледельцев, – результат большой системной работы, внедрения передовых технологий и грамотного применения механизмов государственной поддержки», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На шести заводах, расположенных на территории региона, переработано более 700 тысяч тонн свёклы нового урожая. Выработано около 80 тысяч тонн сахара.

