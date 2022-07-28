Уборочная кампания началась в 16 районах Липецкой области. Аграрии убирают озимую пшеницу, горох и ячмень. По данным регионального управления сельского хозяйства, на сегодняшний день обмолочена 21 тысяча гектаров. Собрано 108 тысяч тонн. И хотя валовой сбор зерновых и зернобобовых культур пока ниже прошлогоднего, урожайность значительно превышает прошлогодние показатели, отметили в ведомстве.

«В липецком сельском хозяйстве трудятся опытные, высококлассные специалисты, которые искренне любят своё дело, хозяйства обеспечены необходимой техникой, используются передовые технологии и методики. С таким подходом мы смело можем ждать отличных показателей и рассчитывать на рекорды», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Валовой сбор пшеницы превысил 100 тысяч тонн. Урожайность – 51,3 центнера с гектара. В прошлом году на аналогичную дату этот показатель составлял 37 центнеров с гектара. Больше всего пшеницы с одного гектара собирают аграрии Елецкого района – в среднем по 59,7 центнера.

Горох обмолачивают в Добровском, Тербунском, Хлевенском и Чаплыгинском районах. Получено свыше двух тысяч тонн при урожайности 31,8 центнера с гектара. Это также выше показателя прошлого года (24,4 центнера с гектара).

К уборке ячменя приступили аграрии семи районов. Ими собрано 4,4 тысячи тонн при урожайности 44,1 центнера с гектара (36,2 центнера с гектара в 2021 году).

Всего в этом году аграриям региона предстоит убрать свыше 800 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Общая посевная площадь в текущем году составила 1,4 млн гектаров.