Уроженца Добринки Алексея Попова назначили врио ректора Воронежского агроуниверситета

Врио ректора Воронежского аграрного университета им. Петра I с 28 августа назначили Алексея Попова. Выдержка из приказа Министерства сельского хозяйства РФ опубликована на сайте университета.

Алексей Юрьевич – уроженец Добринки. Ему 40 лет, женат, воспитывает двоих детей.

Его мать – педагог, была директором лицея №1 п. Добринка, отец в свое время работал на руководящих должностях в ряде сельхозпредприятий района.

ДОСЬЕ (источник – РИА “Воронеж”)

Алексей Попов в 2002 году окончил ВГАУ имени Глинки с квалификацией «Экономист» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а в 2019-м получил дополнительное образование по программе «Системный подход в управлении регионом» в Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

С 2004-го по 2007-й Алексей Попов возглавлял информационный отдел в «Воронежском институте инновационных систем». До 2009-го работал в коммерческих организациях директором по экономическому развитию и ведущим экономистом. Затем в течение семи лет преподавал на кафедре экономики и управления организациями ВГУ, с 2014-го совмещал с работой заместителем гендиректора по экономике и финансам ОАО СПП «Ефремовское» и ООО «Профит Трейд» из Тульской области.

В 2017 году перешел на работу в департамент аграрной политики Воронежской области. Прошел путь от советника отдела господдержки АПК до первого заместителя руководителя.

На новой должности он сменил Николая Бухтоярова, возглавлявшего вуз с 2015 года.