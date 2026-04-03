Усадьба Буниных в Озёрках получила грант на цифровой проект

Историческая усадьба, связанная с именем первого русского нобелевского лауреата Ивана Бунина, готовится к масштабной цифровой трансформации. Проект «Усадьба Буниных в Озёрках: новая жизнь в цифровом мире» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов 2026 года по направлению «Сохранение исторической памяти».

Суть проекта в создании трёх цифровых продуктов, которые делают посещение усадьбы возможным без живого экскурсовода и привлекают молодёжь в возрасте от 14 до 25 лет через современные форматы. Главным цифровым продуктом станет аудиоспектакль-путеводитель по усадьбе, который гости смогут скачать на свой смартфон и гулять по усадьбе самостоятельно. В наушниках будут звучать отрывки произведений Бунина, привязанные к конкретным местам усадьбы, что полностью заменяет живого экскурсовода. Это особенно важно, потому что сейчас экскурсии в Озёрках возможны только с выездом гида из Ельца.

Вторым цифровым продуктом станет подкаст-сериал «Неизвестный Бунин», который включает 10 аудиовыпусков о малоизвестных фактах биографии и творчества писателя для прослушивания на любых цифровых платформах. Также будет создана виртуальная выставка — цифровая галерея работ участников молодёжных творческих резиденций, включая эссе, стихи и картины.

Кроме того, в Озёрках пройдут оффлайн-мероприятия, а именно молодёжные творческие резиденции, представляющие собой литературные и художественные мастерские. Под руководством наставников участники создадут эссе, стихи и картины, которые затем будут оцифрованы и войдут в виртуальную выставку. Кульминацией проекта станет творческая встреча фольклорных коллективов и исполнителей, где старинные романсы и народные песни наполнят усадьбу, создав живой звуковой ландшафт бунинской эпохи.

Проект вносит вклад в развитие культурного туризма Липецкой области, перекликаясь с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство». Он делает культурное наследие доступнее, создаёт новые цифровые форматы для путешественников и усиливает туристическую привлекательность малой родины Бунина для гостей всех возрастов.В результате проекта усадьба Буниных в Озёрках получает постоянную цифровую инфраструктуру для самостоятельного приёма гостей.

Аудиоспектакль-путеводитель, подкасты и виртуальная выставка остаются в усадьбе после завершения проекта и работают без участия персонала. Усадьба превращается в динамичное современное пространство, где история, современные технологии и искреннее соучастие молодёжи делают культурное наследие актуальным и востребованным у нового поколения.

«Проект делает культуру доступнее для молодёжи. Уверен, Озёрки станут примером того, как цифровая трансформация помогает сохранять историческую память и развивать внутренний туризм в Липецкой области», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.