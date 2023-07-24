Традиционный ежегодный фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» в родовом гнезде великого ученого, первооткрывателя, государственного деятеля Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского — усадьбе Рязанка в Чаплыгинском районе ждет гостей 29 июля. В программе экскурсии по усадебному комплексу, интерактивные площадки, мастер-классы и фотозоны. На северной веранде усадебного дома выступят музыканты Липецкой филармонии, пройдут театральные представления и конкурс исторического костюма.

Желающие смогут научиться играть в крокет, отправить усадебную карточку с теплыми пожеланиями прямиком с фестиваля, освоить азы каллиграфии, валяния и скрапбукинга, а также посетить кабинет уездного доктора, где получат полезный рецепт и узнают факты о медицине XIX-XX веков. Ярмарка порадует разнообразием изделий ручной работы, домашним медом, собранными травами и местным рецептом чая с фирменным вареньем семьи Семеновых. Новинка фестиваля – зона «Дворянского пикника». Начало фестиваля в 11.00.

«Усадьба в Рязанке за последние несколько лет превратилась в центр притяжения исследователей истории, культуры, традиций. Это место уже хорошо известно далеко за пределами региона. В усадьбе реализуется множество интересных проектов, которые, несомненно, способствуют сохранению наследия, которым должны гордиться и мы, и наши потомки», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.