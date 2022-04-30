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Ушел из жизни фронтовик и писатель Анатолий Баюканский

4 минуты назад
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Ушел из жизни Почетный гражданин Липецкой области, участник Великой Отечественной войны, писатель и публицист Анатолий Баюканский. Ему было 96 лет.

Анатолий Борисович начал войну в 1941-м под Ленинградом, а закончил на Дальнем Востоке после разгрома Японии, награжден орденом Отечественной войны, многими боевыми медалями. В мирной жизни была журналистская, а затем и писательская работа. За годы литературной деятельности Анатолий Баюканский удостоен множества премий и почетных званий. Среди них – Заслуженный работник культуры России, член Союза писателей РФ, член Международной ассоциации писателей публицистов МАПП, действительный член Петровской академии наук и искусств.

В прошлом году патриарх липецкой литературы, автор 101 книги, был награжден орденом Дружбы. Произведения Анатолия Баюканского, прославляющие регион, его тружеников и героев, широко известны у нас в стране и за рубежом, издавались в Москве, Липецке, Воронеже, Южно-Сахалинске, Киеве, Варшаве, Минске. Некоторые из них переведены на корейский, арабский, украинский и польский языки. Общий тираж его произведений составил более миллиона экземпляров.

Глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Баюканского в своем телеграм-канале выразил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, отметивший большой вклад фронтовика и писателя в развитие литературы и сохранение истории Отечества.

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