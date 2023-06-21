Ушинские чтения стартовали в парковой зоне «Сокол» в Липецке. Проект с таким названием разработала сотрудница библиотеки «Сокольская» Наталья Куликова. Специально для проекта была изготовлена скамейка Ушинского. Это мобильная мебель. Раз в месяц она будет появляться в парке, а площадка перед ней будет превращаться в зону творчества, где все желающие смогут не только весело провести время, но и узнать о личности и творчестве легендарного педагога Константина Ушинского.

В первый день чтений посетителей парка ждали 4Д-книги, познавательные игры, мастер-классы, пальчиковый и классический театр под открытым небом. Заслуженный артист РФ, Заслуженный артист Дагестана Петр Коновалов прочитал юным зрителям рассказ «Как в поле рубашка выросла» Константина Ушинского. Затем почувствовать себя настоящими актерами смогли уже гости встречи. Юноши и девушки прочли по ролям сказку «Мена».

Авторы проекта отметили, что к личности Константина Ушинского они обратились не случайно. 2023 год в России объявлен годом педагога и наставника. Кроме того, 19 февраля исполнилось 200 лет со дня рождения человека, которого считают основоположником современного дошкольного образования. А с августа 1955 года в доме №8 по улице, которая сегодня носить имя Ушинского, располагался Липецкий педагогический институт.

«Район Сокола переживает «перезагрузку». Здесь приводят в порядок дороги, места отдыха, скверы. Замечательно, что обновленные пространства наполняются особым смыслом и что активное участие в этом принимают местные жители и сотрудники учреждений культуры. Это показатель того, что липчанам дорого это место и что они хотят, чтобы оно развивалось», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.