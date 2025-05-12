Ушли на фронт четыре брата

Семья, из которой четверо братьев ушли в 41-м Родину защищать, жила в Большой Плавице. Обычная сельская семья.

Кроме четверых старших ребят незадолго до войны Бог послал супругам дочку. Отец с матерью большего счастья и желать не могли.

— Помощница моя вырастет, — с надеждой говорила хозяйка.

— Будет кому в старости стакан воды подать, — вторил ей глава большого семейства.

Впрочем, большим семейство и не считал никто: ни сами родители, ни односельчане. В других семьях и побольше ребятишек случалось. В предвоенные годы это было обычным делом.

Жила семья по меркам тех предвоенных лет нормально: богатства не имели, но всегда были сыты, обуты-одеты. Мальчишки подрастали. Самый старший — Сергей — отправился на срочную службу в армию. Было это на исходе 38-го года. А тут — война…

Со срочной службы — на передовую

С первых дней Великой Отечественной войны и до самого ее окончания Сергей Павлович был на передовой: служил в штурмовом авиационном полку. Как начал механиком авиационного вооружения во время срочной службы, так им и прошел всю войну.

Но первое свое боевое крещение наш земляк получил гораздо раньше. Об этом написали в газету «Добринские вести» правнучки Сергея Павловича Таня и Лена. Своего легендарного прадеда девочки не застали. Однако в семье постоянно вспоминают о нем, оттого все родственники хорошо знают историю его жизни и боевого пути. Вот что написали правнучки в электронном письме:

«Наш прадедушка боевой путь начинал на реке Халхин-Гол в 1939 году. И, хотя те военные действия не были длительными, прадед Сергей успел проявить себя там, как храбрый боец Красной Армии. Он рассказывал своим детям, какая кровопролитная воздушная война развернулась тогда. В первые несколько дней боев советский истребительный полк, в котором служил прадед, терпел поражение, но уже с конца мая военное командование направило в зону боевых действий летчиков-асов, многие из которых уже на тот момент были Героями Советского Союза, одним из комдивов был назначен Г.К. Жуков. Это переломило ход войны. Вскоре японское правительство вынуждено было признать поражение своих войск.

Наш прадед гордился, что был участником тех боев, помогал летчикам выполнять боевые задачи».

Сергей Павлович и Великую Отечественную прошел от первого ее дня до последнего. В память навсегда врезался случай, когда он, механик, в обязанности которого входила подготовка вооружения перед вылетом самолетов, принял участие в необычном для себя задании. В самом начале войны, в августе 41-го, один из наших самолетов совершил вынужденную посадку в прифронтовой полосе. Немцы находились рядом. На подходе были и вражеские танки. А самолет надо было спасать. Командир вызвал к себе четверых специалистов, в том числе и механика, дал задание: принять любые меры, чтобы поднять самолет в воздух или разобрать его и вывезти. «С этой задачей мы справились. На виду у врага, под обстрелом…», — вспоминал ветеран в книге «Поклонимся великим тем годам…», изданной по решению администрации Добринского района к 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне (редактором-составителем ее был журналист В.Н. Волокитин).

Сергей Павлович участвовал во многих исторических сражениях, освобождал Польшу, Румынию, Венгрию, Чехословакию. Кстати, в Румынии у него была мимолетная встреча со своим братом Григорием. «Буквально пять минут в запасе было, только и успели обняться», — вспоминал ту памятную встречу старший из воевавших братьев.

И боевые награды имел наш земляк: два ордена Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медали. Самой дорогой для себя считал медаль «За отвагу».

— Потому что эта была его первая награда, — поясняет дочь ветерана Валентина Сергеевна. — Получил он ее в 1943 году за участие в боях на Курской дуге.

Наверное, моя встреча с дочерью боевого земляка и не состоялась, если бы не обращение в газету правнучек Сергея Павловича. Их письмо подтолкнуло меня подробнее узнать и о прадеде этих девочек, и о троих его братьях, один за другим ушедших на фронт.

Разговор с Валентиной Сергеевной был долгим, душевным и очень волнительным. Женщина то и дело смахивала с глаз непрошенные слезы, рассказывая об отце: каким он был добрым, справедливым, правильным.

— Сам всегда жил по совести и нас, детей, учил этому, — вспоминает дочь. — Говорил нам: «Ребята, не завидуйте большим деньгам. Главное — чтоб руки и совесть были чистыми».

А еще у него было колоссальное рвение к учебе. Уже в зрелом возрасте, родив с женой четверых ребятишек, он окончил вечернюю школу, в 40 лет получил диплом механика сельскохозяйственной техники, отучившись заочно в Задонском сельхозтехникуме.

Очень хотел, чтобы все его дети имели высшее образование. «Впроголодь жить буду, одёжу в заплатках носить стану, но детей отучу», — такую цель ставил перед собой фронтовик. И он достиг ее: трое его сыновей и дочь получили высшее образование, выросли добропорядочными людьми.

Добринцы хорошо знают эту семью — Невейкиных. Сам Сергей Павлович перед уходом на пенсию работал в райтопсбыте. Старший сын Александр был парторгом в колхозе имени Фрунзе, Василий руководил одной из районных строительных организаций, Михаил несколько последних лет, перед выходом на пенсию, являлся председателем Добринского поссовета (до этого возглавлял районные электросети), а дочь Валентина, с которой мы и вели разговор о нашем земляке-участнике Великой Отечественной войны, почти всю жизнь проработала в партийно-административном аппарате района.

К сожалению, ни Александра, ни Василия уже нет в живых. Да и сам Сергей Павлович почил более двадцати лет тому назад, достойно прожив 85 лет, дождавшись шестерых внуков, которых трепетно любил и которые отвечали ему взаимностью.

— Отец был удивительным человеком, — продолжала и продолжала вспоминать годы его жизни дочь. — Очень гордился своим полком, с которым всю войну прошел, много рассказывал о тех годах, помнил фронтовых друзей, поддерживал (насколько это было возможно) связь с ними. К каждому празднику просил меня купить поздравительные открытки (штук 25-30, не менее!) и подписывал их всем своим бывшим однополчанам. И сколько жил — столько отслеживал славную историю своего полка.

Валентина Сергеевна вспомнила, как был рад отец, когда у него оказалась книга, посвященная жизни и службе бывшего командира полка, дважды Героя Советского Союза И.С. Полбина. Прочитал ее на одном дыхании, как говорится.

— Он до слез был тронут, узнав из центральной газеты о том, что самолету-штурмовику ИЛ-2, которым оснащался его полк, в Москве был открыт памятник, — продолжала свои воспоминания дочь фронтовика. — «Для нас, ветеранов-авиаторов, это такое важное и волнующее событие», — говорил отец. — «Понимаешь, дочка, это были самые грозные машины, сослужившие делу Победы добрую службу. Недаром фашисты их прозвали «черной смертью».

Вообще, всё, что касалось так или иначе тех грозных военных лет, Сергей Павлович помнил всю свою жизнь и старался рассказать об этом и своим близким, и школьникам, когда его приглашали на различные мероприятия военно-патриотической тематики.

Вслед за старшим братом

Вслед за своим старшим братом отправились на фронт Василий, Григорий и Алексей. Родители не успевали котомки собирать.

Мама каждый раз голосила, провожая сыновей. А отец держался изо всех сил и только повторял: «Не кричи, мать. Бог даст — разобьют немчуру проклятую и живыми вернутся».

Как родители смогли пережить эти долгие годы военного лихолетья — только им известно. Наверное, огромная вера в неминуемую победу придавала сил. И надежда на Бога…

Но беда не обошла стороной эту семью: в боях за Сталинград без вести пропал Василий. Примечательно, что, направляясь туда, он узнал: эшелон пройдет через Плавицу, и боец умолял своего командира хоть на пару минут притормозить на станции. Согласие было получено. Василий упросил машиниста связаться с дежурным по станции (им был дядя Василия, который дневал и ночевал на своем рабочем месте), тот сумел предупредить близких бойца. К назначенному времени вся семья: родители, сестренка Женечка, тетки, дядя Кирилл — тот самый бессменный дежурный по станции — были на перроне.

… Радость от короткой и такой долгожданной встречи (на тот момент Василий уже не один месяц воевал), слезы и горькое прощание. Как оказалось — навсегда…

Уже в мирное послевоенное время племянники пытались хоть что-то узнать о лейтенанте Василии Павловиче Невейкине. Всё безрезультатно. Как в воду канул. Может, и действительно нашел свой вечный приют на дне матушки Волги…

Всю войну, как и его старший брат Сергей, прошагал еще один сын Невейкиных — Григорий Павлович. Там, на фронте, познакомился он со своей будущей женой Лидией Петровной (война войной, но любовь даже в таких жутких ситуациях никто не отменял). Отпраздновав Победу, вместе с женой-фронтовичкой Григорий перебрался на постоянное место жительства в Москву. Там супруги родили троих детей. Григорий Павлович работал в органах внутренних дел. Прожил, правда, недолго: едва семьдесят исполнилось — болезнь подкосила…

Иная судьба у Алексея. Повоевать парень не успел. По дороге на фронт разбомбили их состав. Жертв было очень много. А Алексею повезло, если можно назвать это везением. С тяжелым ранением попал в госпиталь.

Лечили долго, подлатали всего, а вот рана на ноге никак не хотела заживать. Так и вернулся в отчий дом, не вылечившись до конца. Долго еще нога болела, не заживала. Местные лекари-самородки какими только травами, примочками ни лечили парня. Не один год длилась эта борьба. Но так и остался Алексей Павлович хромым на всю жизнь. По этой причине сложно было ему работу подыскать.

Выручил Григорий. Позвал к себе жить, помог устроиться на один из московских заводов. Там и прожил до скончания своего недолгого века. И, хотя семью Алексею Павловичу создать удалось, детей им с женой Бог не дал.

Остались в памяти потомков

Давным-давно отгремела Великая Отечественная война. Отрадно осознавать, что память людская и 80 лет спустя хранит воспоминания о людях, которые спасли мир от страшной коричневой чумы. Вот и правнучки Сергея Павловича Невейкина, написавшие в редакцию теплое послание о своем прадеде и его троих братьях, чтут своих родственников, с упоением слушают рассказы о них тех людей, кто знал и помнит бывших воинов той Великой войны. Эта память делает людей чище и добрее, заставляет их гордиться нашей Родиной, сумевшей воспитать таких мужественных и преданных своих сынов.

Автор: Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.