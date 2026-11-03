Ушли на фронт добровольцами

В администрации Добринского муниципального округа вручили ордена Мужества родственникам бойцов ДЕМИХОВА Виталия Николаевича и ШУМСКОГО Александра Сергеевича, погибших в зоне СВО. К наградам они были представлены посмертно.

И вся эта печально-торжественная церемония — дань памяти солдатам, шагнувшим в бессмертие. Сколько дней и ночей прошло с тех пор, как в семьи пришли горькие вести, а рана всё так же свежа. Как много значила бы эта награда, если бы её получал сам боец: стоял бы на сцене, улыбался, обнимал родных…

Военный комиссар Сергей Николаевич Копцев и заместитель главы администрации округа Ирина Борисовна Рязанцева выразили соболезнование близким и родным защитников Отечества. И в то же время сказали: родители и дети могут гордиться тем, что их отцы, сыновья и братья погибли геройски. Оба на войну ушли добровольцами.

Виталия Николаевича Демихова из Добринки посмертно представили к высокой награде — ордену Мужества.

На самом деле, несмотря на большую разницу в возрасте: Демихову В.Н. на момент гибели исполнилось 46 лет, а Шумскому А.С. — всего 19, их стремление встать на защиту Родины было единым.

Военный комиссар С.Н. Копцев и заместитель главы Добринского округа И.Б. Рязанцева орден Мужества вручили родителям и сыну погибшего воина Виталия Николаевича Демихова.

— Он мне на прощание сказал: «Мама, кто-то должен защищать нашу страну, и это буду я», — вспоминает последние слова сына мама Виталия Николаевича Ольга Алексеевна Демихова.

Она вместе с супругом Николаем Никифоровичем и своим взрослым внуком, сыном погибшего, пришла на это печальное мероприятие.

Сын Владимир провожает Виталия Николаевича Демихова, добровольно решившего пойти на защиту Родины.

— Папа был отзывчивым и добрым, поэтому пройти равнодушно мимо такой ситуации, когда идёт специальная военная операция, он не мог, — рассказывает об отце Владимир Витальевич. — О нём никто не сказал плохого слова как о человеке. Сейчас очень много моментов, связанных с ним, вспоминаю. Конечно, мне отца будет сильно не хватать. Он погиб в бою 4 августа 2024-го под Макеевкой.

Шумский Александр Сергеевич не успел оставить после себя никого, он навеки останется девятнадцатилетним. Парень лишь окончил Хворостянскую школу и немного поработал. В 2024-м тоже решил защищать Родину. Пошёл в зону СВО следом за своим отчимом.

— Последний разговор с ним у меня состоялся 25 февраля 2024-го, — рассказывает мама погибшего юноши Светлана Игоревна Лапина, — наверно, у него было предчувствие, поскольку сказал только: «Всё, мама, нас отправляют» — очень тяжёлым голосом, а уже с апреля 2024-го он числился без вести пропавшим. Воевал в штурмовиках. Потом стало известно, что погиб на Краснолиманском направлении. У меня четверо детей, два сына и две дочки. Саша был вторым ребёнком. Он всегда — главная няня у младших девчонок. Был добрым и весёлым человеком. Домой тащил всех раненых и бездомных кошек и собак. Дымчатую кошку Софочку, которая замерзала, тоже он выходил, и теперь она живёт у нас, как напоминание о сыне.

Александр Сергеевич Шумский навеки останется девятнадцатилетним. Он добровольцем ушёл на войну. Посмертно стал кавалером ордена Мужества.

Александр Шумский не успел стать взрослым в годах, но вырос в сердце: его готовность помочь и безотказная доброта остались в семье, как очень надёжный закон: не проходить мимо чужой беды.

Последняя встреча. Мама, бабушка, брат и сестра провожают Александра Сергеевича Шумского, ушедшего в зону СВО добровольцем.

Взрослые получали орден Мужества, а самая младшая сестрёнка А.С. Шумского, Виктория, сфотографировалась с наградой на память.

Сестра Виктория: «Брата Александра Шумского мне будет очень не хватать. Он был очень добрым человеком. Горжусь его подвигом».

Подвиг сегодняшних защитников по силе духа и самоотверженности стоит в одном ряду с подвигами героев Великой Отечественной войны.

Они выполнили свой долг до конца, не дрогнув, благодаря им мы можем жить и надеяться на будущее. Пусть благодарность общества станет искренней опорой для тех, кто их любил.