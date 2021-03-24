В Москве прошли чемпионат и первенство страны по ушу-саньда, в которых приняли участие представители липецкой ОК СШОР. Наши спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали, сообщает Чемпионат48.

Чемпионкой России в весовой категории до 56 килограммов стала 20-летняя данковчанка Алина Вялых (на фото). Для этого ей хватило всего двух побед.

«Алина в прошлом году была обладательницей Кубка страны и серебряным призёром чемпионата. Так что рассчитывали только на победу, – отмечает тренер спортсменки Геннадий Шаталов. – В полуфинале она достаточно легко победила соперницу из Карелии Анастасию Балышеву, а вот в финале с Натальей Марковой из Владимирской области, которая является действующей чемпионкой Европы, пришлось непросто. Первый раунд Алина проиграла, но была сильнее во втором и третьем».

Не остались без наград и наши юные спортсмены. Елизавета Минакова победила во всех трёх поединках первенства России среди девушек 13-14 лет и получила золотую награду.

В этой же возрастной категории второе место занял Матвей Потапов, который одолел двух соперников из Дагестана, но третьему уступил. Алина Кожемякина завоевала «бронзу» среди девушек 18-19 лет.

Фото: championat48.ru