Ушёл из жизни депутат Госдумы РФ от Липецкой области Михаил Тарасенко

Вчера на 78-м году жизни после продолжительной болезни ушёл из жизни депутат Государственной Думы от Липецкой области Михаил Васильевич Тарасенко. Губернатор региона Игорь Артамонов выразил соболезнования родным, близким и коллегам Михаила Васильевича.

«На любой должности он всегда оставался верен своим принципам: поддержке труда, социальной справедливости, уважению к людям, которые строят, производят, создают. Михаил Васильевич был человеком слова и дела — за него говорили поступки», — отметил руководитель региона.

Михаил Васильевич посвятил жизнь служению России: начинал мастером на металлургическом заводе, 16 лет возглавлял Горно-металлургический профсоюз России, трижды избирался в Госдуму от фракции «Единая Россия», где разработал 41 законопроект в защиту трудящихся.

Для Липецкой области он сделал много: отстаивал интересы региона, добивался финансирования соцпрограмм и инфраструктуры. Благодаря его работе тысячи обращений жителей области получили решение на федеральном уровне. За многолетний труд он награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и медалью Столыпина.