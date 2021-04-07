Сегодня не стало Евгения Губанова.

Бывший первый вице-мэр Липецка и Почётный строитель России скончался сегодня на 60-м году жизни. Он длительное время боролся с болезнью, но, к сожалению, не смог её победить.

Евгений Анатольевич Губанов родился 4 октября 1961 года в Липецке. Окончил Липецкий политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С этой отраслью и связал большую часть своей жизни. Был отмечен званием «Почётный строитель России», за свой труд неоднократно награждался благодарственными письмами и почётными грамотами администраций города и Липецкой области.

Евгений Губанов работал в администрации Липецка с августа 2012 года по март 2015-го, затем был назначен начальником управления строительства и архитектуры администрации Липецкой области, а в январе 2016-го – заместителем главы администрации города – председателем департамента градостроительства и архитектуры. Первым вице-мэром Евгений Губанов проработал до июля 2017 года, курировал вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры, земельных отношений, а также охраны окружающей среды. Пост оставил по собственному желанию.