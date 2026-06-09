Условия «как дома» создали в елецком центре соцобслуживания «Долголетие»

В Ельце начал работу Дом социального обслуживания «Долголетие», построенный по национальному проекту «Семья». Это не геронтологический центр в привычном понимании, а пространство, где созданы все условия для комфортной и достойной жизни старшего поколения.

В торжественном открытии корпуса приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова (по видеосвязи) и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Здание рассчитано на 100 мест. Комнаты просторные и светлые, оборудованы современной мебелью, кроватями с ортопедическими матрасами, телевизорами, кондиционерами и холодильниками. Для удобства маломобильных людей выходы на лоджии сделали широкими, без порогов – туда можно выкатить даже кровать.

Особое внимание уделено организации быта и досуга. Столовые напоминают уютные домашние гостиные, меню вариативное – каждый проживающий сам выбирает блюда на следующий день. Губернатор Игорь Артамонов подчеркнул, что это простая, но очень важная деталь, из которых складывается уважение к человеку.

«Старшее поколение должно жить не в ожидании помощи, а в достойных условиях, с заботой и возможностью сохранять привычный уклад жизни. Новый центр в Ельце именно такой», – прокомментировал глава региона.