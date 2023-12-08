В обновленном после комплексного ремонта помещении обслуживает клиентов Добринское отделение почтовой связи, расположенное по улице Октябрьской, 38.

Отличные условия созданы здесь для работников отделения почтовой связи.

В клиентском зале — современное оборудование, новая мебель. Светло, уютно, тепло. Для обслуживания клиентов подготовлены три рабочих окна. Еще одно — для Почта-банка.

У почтальонов теперь тоже своя отдельная комната, где предусмотрены не только места для разборки корреспонденции. Здесь обустроена раздевалка, оборудованы места для отдыха, туалеты.

Ремонт завершился недавно. Еще не успел выветриться запах свежих отделочных материалов. Всё радует глаз.

— Ремонт действительно хороший проведен, — вступил в разговор с корреспондентом «ДВ» один из клиентов, находящихся в зале обслуживания. — И красиво, и светло. Смотрите, мебель какая современная. У нас не хуже, чем в городе стало.

Но одно существенное замечание есть: стульчиков для посетителей маловато. Обслуживание идет медленно, в дни выдачи пенсий и оплаты коммунальных услуг так много людей бывает, что приходится долго ждать своей очереди. А в ногах правды нет, тем более у людей возрастных.

Из трех окон для обслуживания клиентов работает лишь одно. За ним начальник отделения связи Надежда Анатольевна Черешнева.

— У нас острая нахватка кадров, — сетует она, объясняя очередь у клиентского окошка. — Мы нуждаемся не только в почтальонах, но и в операторах связи. И даже возросшая с 1 октября зарплата не привлекает к нам специалистов.