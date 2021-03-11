Получить соцконтракт жителям Липецкой области теперь будет проще. По инициативе главы региона Игоря Артамонова изменены условия предоставления данной меры поддержки. Поправки в областной закон «О государственной социальной помощи» сегодня единогласно поддержали депутаты регионального парламента на очередной сессии.

Государственная помощь на основании социального контракта будет предоставляться без учёта имущественных критериев. Будет считаться только среднедушевой доход в семье. Соцконтракты по таким направлениям, как поиск работы и преодоление трудной жизненной ситуации, в приоритетном порядке будут заключаться с гражданами, в составе семьи которых имеются несовершеннолетние дети. Также запускается новое направление на развитие личного подсобного хозяйства. Желающие заняться фермерством смогут получить до 100 тысяч рублей.

«Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей, – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов. – Государственная помощь, различные меры поддержки жителям области, попавшим в трудную жизненную ситуацию, являются приоритетными задачами социальной политики для региональной власти».

Всего действует четыре направления для заключения социальных контрактов: осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, развитие личного подсобного хозяйства (ЛПХ), поиск работы и преодоление трудной жизненной ситуации (ТЖС). Направление «профессиональное обучение или дополнительное профессиональное обучение» с начала года не действует как самостоятельное. Желающим получить новую профессию или повысить квалификацию помощь будет оказываться в рамках реализации соцконтрактов по другим направлениям.

Максимальный срок предоставления помощи в рамках соцконтракта останется прежним – не более 12 месяцев. На этот период будут заключаться соцконтракты на развитие ЛПХ и осуществление ИП. Срок оказания помощи на преодоление трудной жизненной ситуации – не более 6 месяцев. Период действия соцконтракта на поиск работы теперь составляет не более 9 месяцев.

Размер помощи в рамках соцконтракта на осуществление ИП также не изменится – единовременно до 250 тысяч рублей. Но, если для открытия своего дела нужно будет пройти обучение, на эту цель будет выделена отдельная сумма – единовременно до 30 тысяч рублей. В том же объёме на обучение получат и те липчане, кто решит развивать ЛПХ.

Тем, кто заключит соцконтракт по направлению «поиск работы», перечислят 10 742 рубля – в первый месяц действия соцконтракта и в течение трёх месяцев после трудоустройства. Если при этом гражданину необходимо пройти обучение (не через центр занятости), его оплатят. Максимальная сумма на эту цель – 30 тысяч рублей. Во время обучения ежемесячно (но не более 3 месяцев) липчанин будет получать выплату в размере 5371 рубля. Если в рамках реализации соцконтракта на поиск работы гражданину нужно будет пройти стажировку не более трёх месяцев, то работодателю в течение этого периода будут возмещены расходы – в размере не более минимального размера оплаты труда с учётом величины страховых взносов (в 2021 году – 16 655,18 рубля) – в случае трудоустройства гражданина. Обучение через центр занятости бесплатное, а стипендию выплачивает центр занятости. Размер ежемесячной помощи в рамках соцконтракта на преодоление трудной жизненной ситуации в 2021 году составит 10 742 рубля.

Социальный контракт – единственный на сегодня инструмент, который позволяет не только поддержать доходы семьи на период выплаты, но даёт возможность преодолеть бедность в долгосрочной перспективе. Заключить соцконтракт может как семья, так и одиноко проживающий гражданин. Среднедушевой доход должен быть ниже величины прожиточного минимума. В 2020 году в Липецкой области было заключено 3956 социальных контрактов. При этом открыть своё дело в статусе индивидуального предпринимателя решили 435 жителей региона, 1460 человек обратились за помощью в поиске работы и профобучении.