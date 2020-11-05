Условия предоставления пособия на детей смягчили в Липецкой области

В Липецкой области смягчили условия для получения пособия малоимущими семьями, в том числе многодетными и воспитывающими детей-инвалидов. Изменения были приняты на очередной сессии областного парламента. Депутаты одобрили изменения в Закон Липецкой области «О пособии на ребёнка».

Как сообщает региональное управление социальной защиты населения, в составе семьи заявителя, претендующего на получение пособия, могут быть лица, зарегистрированные в статусе индивидуальных предпринимателей, а также трудоспособные граждане, которые не работают, но зарегистрированы в службе занятости не только как безработные, но и как ищущие работу.

Увеличена допустимая площадь садово-огородных участков для сельской местности – с 600 квадратных метров до 1500. Для городской местности допустимая площадь осталась прежней – 600 квадратных метров. Также на этих участках допускается наличие садового дома.

Значительные изменения коснулись требований к транспортным средствам. Теперь многодетные семьи могут владеть двумя машинами с более мощными двигателями, чем это было предусмотрено ранее – до 150 лошадиных сил вместо 120. Если автомобиль был выпущен 10 и более лет назад, его мощность учитываться не будет. Также не учитывается мощность автомобиля, переданного семье в соответствии с федеральным и (или) областным законодательством.

Разрешается иметь и одно транспортное средство (например, прицеп, мотоцикл) с годом выпуска пять и более лет, предшествующих году обращения за пособием, максимальной массой до 750 килограммов и мощностью до 12 лошадиных сил включительно.

Важно, что при назначении пособия на ребёнка-инвалида критерии адресности и нуждаемости, включающие в себя требования к занятости и имуществу заявителя и членов его семьи, не будут учитываться. Ещё одно изменение касается срока выплаты пособия. Теперь оно должно поступать к получателям не позднее 20 числа каждого месяца.

«Государственная помощь, различные меры поддержки жителей области являются приоритетными задачами социальной политики для региональной власти, – подчёркивает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей, расширяем существующие и вводим новые меры социальной поддержки».