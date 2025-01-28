Работы в рамках реализации программы капитального ремонта в 2024 году завершены в 256 домах Липецкой области. Заменен 161 лифт, обновлено 115 крыш, 62 фасада и 260 инженерных систем. Общая стоимость составила 3,4 млрд рублей.

С начала января ФКР Липецкой области активно ведет работы по реализации краткосрочного плана на 2025 год. Порядные организации уже приступили к строительно-монтажным работам. Закупки проводятся еще с середины прошлого года, уточнили в ФКР Липецкой области. Всего в этом году отремонтируют 225 многоквартирных домов. На данный момент заключены договоры на капремонт 185 домов, из которых 70 МКД на замену 181 лифта.

«Капитальный ремонт – необходимый инструмент для обеспечения безопасности, комфорта и долговечности зданий. Благодаря работам, проведенным ФКР по Липецкой области, только за прошлый год условия жизни улучшили 55 тысяч жителей. А ещё обновленные здания заметно преображают внешний вид наших городов и сёл», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.