В администрации Добринского муниципального района состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по охране труда, в работе которой в качестве приглашенных приняли участие представители ООО «Добрыня», ООО «Бетагран Липецк», МУП «Добринский водоканал», ООО «Добринский хлебозавод», МБУК «Добринская ЦКС» и др.

На заседании комиссии была озвучена информация Государственной инспекции труда в Липецкой области о состоянии травматизма в регионе за истекший с начала года период, рассмотрены вопросы производственного травматизма в организациях района. Также говорилось о профилактических мерах, соблюдении трудового законодательства при организации занятости несовершеннолетних в летнее время.

За 6 месяцев т.г. на территории области зарегистрировано 19 несчастных случаев с тяжелыми последствиями на производстве, из них 11 — тяжелые несчастные случаи, 2 групповых несчастных случая с одним погибшим и 6 несчастных случаев со смертельным исходом.

Погибли с учетом группового несчастного случая 7 работников. Для сравнения, в прошлом году в первом полугодии на производстве погибло 5 работников.

Статистика несчастных случаев не обошла стороной и наш район: 3 апреля 2024 г. машинист зерновых машин ООО «Добрыня» упал с железнодорожного вагона «Хоппер» при погрузке зерна, получив перелом позвоночника. В результате расследования установлено, что причинами несчастного случая явились неудовлетворительная организация производства работ. В том числе работ на высоте без обеспечения их безопасности, недостатки в обеспечении работника средствами индивидуальной защиты, инструментами и приспособлениями.

В дополнение к сказанному с интересной информацией выступил член комиссии, заместитель начальника отдела организации страхования профессиональных рисков управления организации страхования профессиональных рисков ОСФР по Липецкой области Д.А. Торопцев.

Он сказал, что в 2024 году продолжается финансирование страхователей на мероприятия по охране труда в рамках Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, также санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (приказ Минтруда России №467н от 14.07.2021 г.). В соответствии с данными Правилами страхователь вправе за счет сумм страховых взносов возместить расходы на проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, проведение медосмотров работников, занятых на работах с вредными условиями, приобретение средств индивидуальной защиты и т.д.

С учетом рассмотренных вопросов руководителям организаций и предприятий района рекомендовано принять меры к соблюдению требований трудового законодательства в части обеспечения условий и охраны труда работников, в том числе несовершеннолетних, в целях исключения случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний.