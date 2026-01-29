Услуга по реабилитации для демобилизованных бойцов СВО из Липецкой области стала удобнее

Возможности предоставления услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в центрах реабилитации Социального фонда России для демобилизованных участников СВО расширены с 2026 года. Теперь СФР обеспечивает проезд демобилизованных участников СВО к месту лечения и реабилитации двумя способами: в качестве компенсации понесенных расходов, как это было и раньше; в виде полученных именных проездных талонов для приобретения билетов. Это позволит им не тратить собственные средства и в дальнейшем не обращаться за их компенсацией.

Проездные талоны до центров Социального фонда и обратно будут предоставлять на все виды транспорта, включая поезд, самолет, автобус или водный транспорт. Проездной талон оформят одновременно с одобрением заявки на лечение. При ее подаче участник СВО сможет выбрать, в какой форме получить проезд до центра реабилитации СФР: компенсацией или в виде проездного талона на билет. Новый вариант оплаты доступен по заявлениям, поданным с 2026 года.

Помимо этого, с 2026 года ветераны СВО смогут приезжать на лечение в реабилитационные центры Социального фонда вместе с сопровождающими, которым также будет оплачиваться проезд, проживание и питание. Это касается участников СВО с первой группой инвалидности или нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям.

Ветераны специальной военной операции с 2025 года в особом порядке получают медицинскую реабилитацию и санаторное лечение в подведомственных Социальному фонду реабилитационных центрах. Специалисты оказывают им комплексную помощь по широкому спектру заболеваний, включая последствия минно-взрывных и огнестрельных травм, повреждения опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговые травмы, заболевания сердечно-сосудистой системы.

Подать заявку на реабилитацию в центрах СФР демобилизованные липчане могут через портал госуслуг, МФЦ или обратившись лично в клиентскую службу Отделения Социального фонда по Липецкой области. Решение о направлении на санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию принимается в течение двух рабочих дней после подачи заявления с медицинскими документами. Уточнить информацию можно по телефону горячей линии СФР: 8(800)100-00-01.

«Бойцы СВО стоят на страже нашего спокойствия, отстаивают интересы государства на линии фронта. Это огромная ответственность и серьезный риск для их жизни и здоровья. Поэтому в стране делается все возможное, чтобы, когда придет время им вернуться к мирной жизни, они смогли восстановить здоровье. Это не просто благодарность им за отвагу, но и долг нашей страны перед ними», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.