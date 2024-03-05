Услугами долговременного ухода к 2030 году должны быть обеспечены 100% граждан, которые в этом нуждаются. Такая задача поставлена Президентом России. Регион работает в этом направлении уже с прошлого года. Какие результаты достигнуты за это время, губернатору Липецкой области Игорю Артамонову на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве доложила его заместитель Ольга Белоглазова.

По словам Ольги Белоглазовой, Липецкая область присоединилась к пилотному проекту в сентябре 2023-го. На конец года 350 человек получили услуги долговременного ухода. В качестве помощников по уходу обучено и трудоустроено 315 человек, в том числе 138 родственников.

На 2024 год запланировано увеличение числа получателей социальных услуг на 24 человека из числа участников СВО. Также будет увеличена штатная численность помощников. Финансирование программы до 31 июля составляет около 70 млн рублей, в том числе 95% – средства федерального бюджета. Проект дорожной карты до конца 2024 года, предполагающий объем финансирования в размере более 134 млн рублей, отправлен на согласование в Минтруд РФ.

«Задачи, обозначенные Президентом России, должны решаться в приоритетном порядке, особенно если они касаются социальной поддержки граждан», – подчеркнул Игорь Артамонов.