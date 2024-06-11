Управление Росреестра по Липецкой области существенно улучшило показатели по направлениям «Эффективность процедур по регистрации прав собственности» и «Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования» относительно 2022 года. По опросам респондентов, среднее время регистрации прав собственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество сократилось в три раза. Показатель по среднему количеству процедур, необходимых для регистрации права собственности, уменьшился с 3,28 до 1,6. В результате за 2023 год по данным показателям управление попало в Группу А (регионы-лидеры).

Также выросла удовлетворенность деятельностью органов государственной регистрации прав предпринимателями на недвижимое имущество и сделок с ним – до 4,77 из возможных 5 баллов. Среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый учет от момента обращения заявителя к кадастровому инженеру до момента получения выписки земельного участка стало 22 дня – срок сократился почти вдвое. Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учёт, сократилось до двух. Показатели эффективности процедуры постановки земельного участка на кадастровый учет также существенно выросли и перешли в Группу В (регионы, преуспевающие по показателю).

Таким образом, ряд показателей Национального рейтинга инвестиционного климата Липецкой области, за которые ответственно управление Росреестра по Липецкой области, достигли лидирующих позиций. Значительное улучшение произошло благодаря взаимодействию специалистов управления с бизнес-сообществом региона, обратной связи, обмену опытом, повышению уровня профессиональной деятельности всех участников рынка недвижимости.

«Липецкая область вошла в топ-10 лучших регионов по инвестклимату. В Национальном рейтинге Липецкая область поднялась сразу на несколько позиций, заняв девятое место. Безусловно, это прорыв. За этим стоит большая работа нашей команды, направленная на развитие региона и на благо его жителей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.