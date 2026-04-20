Услышать каждого

В Добринской межпоселенческой библиотеке состоялась встреча добринцев с заместителем главы администрации Добринского округа Олегом Николаевичем Малыхиным.

В ходе мероприятия участники обсудили актуальные вопросы, связанные со здравоохранением, жилищно-коммунальным хозяйством и образовательной сферой.

Олег Николаевич внимательно выслушал всех выступавших, принял множество предложений и жалоб, которые будут учтены в дальнейшей работе.

Эта встреча стала важной площадкой для обмена мнениями, где каждый мог высказать свои мысли и быть услышанным. Подобные мероприятия способствуют развитию округа, помогая лучше понять реальные проблемы и находить эффективные решения.

Наталия РОКОССОВСКАЯ,

заведующая отделом обслуживания Добринской центральной межпоселенческой библиотеки.