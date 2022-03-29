Мастер-классы по росписи, увлекательные прогулки и познавательные экскурсии, дегустация сыров и напитков – такую Усмань вы еще не знаете! Центр развития культуры и туризма запустил новый турпроект, посвященный тематическим турам выходного дня. Уже решили, апрель – месяц народных художественных промыслов, а пока исследуем нестандартные возможности для путешествий.

В минувшие выходные знакомили группу туристов с усманским колоритом. Особенность тура в сбалансированной по активностям программе и необычных точках показа. Кстати, здесь есть и другие интересные объекты (аэродром, участок Белгородской засечной черты), которые не вошли в эту программу, но включены в разные туры по Усманскому району Липецкой области.

Немногие знают, что такое биовегетарий. По сути это модифицированная теплица, где растениям обеспечивается высокая урожайность. Приятно очутиться практически в тропиках и насладиться ароматом цветущих цитрусовых. И это сейчас, когда на улице снег. А еще попробовать вкуснейший мед, приобрести саженцы. Узорная роспись тарелок – процесс невероятно захватывающий – все участники с охотой погрузились в творчество на мастер-классе. Красиво раскрашенные сувениры увезли с собой; дома они будут напоминать туристам об этой поездке и радовать глаз. Ну а вкусный сытный обед удачно совместили с дегустацией продукции местных сыроделов в литературное кафе.

Эти объекты новые, но ими уже заинтересовались турагентства, поступают заявки на посещение в рамках межрегиональных туров. Планируется расширение направления, включение новых точек показа в маршруты. Следите за анонсами в группе https://vk.com/lipsobtur (Путешествия по Липецкой области!) и на Липецком туристическом портале «Липецкая Земля» https://liptur.ru.