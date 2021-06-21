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31 мая 2021 года двое неработающих жителей Усманского района договорились о хищении с территории одного их агропредприятий района сельскохозяйственной техники.

Приехав на место происшествия на автомобиле «КамАЗ», злоумышленники погрузили в кузов металлическую бочку с автомобиля, предназначенного для внесения жидких минеральных удобрений. Вывезя с территории предприятия, они оставили ее в лесополосе.

Затем вернулись домой за сварочным оборудованием, чтобы распилить бочку и сдать в лом черного метала. Но были задержаны сотрудниками полиции.

Ущерб, причиненный сельскохозяйственному предприятию составил 65000 рублей.

По данному факту Следственным отделением ОМВД России по Усманскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.158 УК РФ.