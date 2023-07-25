Центр поддержки экспорта Липецкой области в рамках федеральной программы бесплатных экспортных обучающих семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта» провел семинар «Возможности онлайн экспорта» для ориентированных и желающих работать на международных рынках представителей предприятий малого и среднего бизнеса. Предпринимателям рассказали, как с помощью онлайн-каналов продаж повысить прибыльность проекта и привлечь новых иностранных покупателей, получить доступ к аудитории зарубежных интернет-магазинов.

Кроме того, участники семинара узнали о приобретаемых возможностях и дополнительных затратах предприятия при интернет-экспорте, специфике реализации экспортной деятельности через онлайн-площадки, рейтингах стран по объему рынка онлайн-торговли и мировых онлайн-ритейлеров. Также были рассмотрены примеры расчета прибыли экспортного интернет-проекта по методу юнит-экономики и разобраны самые популярные маркетплейсы для трансграничной электронной торговли: Ebay, Amazon, Alibaba. После завершения семинара все участники получили именные сертификаты слушателя Школы экспорта РЭЦ.

Расписание следующих семинаров по программе Школы экспорта РЭЦ можно посмотреть на сайте https://export48.ru/ и в социальных сетях https://vk.com/export48

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.