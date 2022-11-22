Ученики школы села Октябрьское Усманского района принимают участие в проекте «Билет в будущее». В этом году девятиклассников сопровождает педагог-навигатор.

Юные усманцы побывали на нескольких профессиональных пробах в Грязинском техническом колледже. В современных мастерских педагоги знакомили школьников со сваркой, учили печь вкусности, рассказывали о профессии машиниста. Профориентационные тесты помогают выяснить предрасположенность к различным специальностям, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» направлен на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. Проект «Билет в будущее» формирует у учащихся средней и старшей школы навыки по осознанному выбору профессии. «Ранняя профориентация и правильный выбор определяют будущее детей», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.