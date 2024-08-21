Александр Небогин из Усманского района занимается необычным бизнесом – он разводит раков. И не простых, а австралийских красноклешнёвых. По мнению предпринимателя, их мясо имеет особую фактуру, оно более нежное, с крупными волокнами, по структуре напоминает омаров, а по вкусу – крабов.

В 2023 году фермер стал получателем гранта «Агростартап», который выдается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На полученные средства Александр Небогин приобрел мальков, маточное поголовье, бассейны, фильтры, водонагреватели, компрессоры и другое оборудование. Фермер очень серьезно подошел к изучению процесса выращивания раков. Для поддержания температурного режима воды в бассейнах и воздуха в аквакомплексе используются сплит-системы, способные работать в режиме охлаждения и обогрева. В раководных бассейнах установлены искусственные убежища в виде самодельных нор.

С реализацией продукции проблем нет. У Александра есть свой магазин, а также договоренности с компаниями и фермерами. Те покупают у него как раков, так и мальков. Фермер уверен в успехе своего дела. Он и дальше планирует развивать свой бизнес.

«Повышение доходов граждан – одна из базовых задач, поставленных Президентом Владимиром Путиным. Для ее реализации в Липецкой области работа ведется по многим направлениям, в частности малый бизнес, самозанятые могут рассчитывать на различные льготы и меры поддержки. Большой популярностью среди липчан, проживающих на селе, пользуется грант «Агростартап», который помог в реализации многих перспективных идей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.