Усманскому народному хору русской песни имени А.А. Степанова из Липецкой области присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Соответствующий приказ подписала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Всего в Минкультуры РФ в 2022 году заявки на звание подали коллективы из 66 регионов страны, 46 из них оно было присвоено.

«Заслуженный коллектив народного творчества» – ведомственная награда министерства, которая присуждается ежегодно с 2014 года. Звание присваивают коллективам и объединениям за высокие достижения в области народного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни регионов.

«Творческие коллективы Липецкой области достойны высокого признания. Они не только радуют своими талантами, но и сохраняют народные традиции и передают их из поколения в поколение. Во многом благодаря этим людям наша русская культура живёт и процветает», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Усманский народный хор русской песни создан в 1958 году заслуженным работником культуры РСФСР, кавалером ордена Знак Почёта, Почётным гражданином Усмани Алексеем Степановым. Коллектив играет важную роль в творческой жизни Липецкой области, успешно гастролирует в различных городах России, побывал в зарубежных странах, всюду прославляя народное искусство России, подчёркивают в региональном управлении культуры и туризма.