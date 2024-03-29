Перерабатывающий сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Поляна» из села Никольское Усманского района производит более 30 наименований мясной продукции и полуфабрикатов. Их охотно несколько лет закупают детские сады, школы и больницы как Усманского, так и соседних муниципалитетов.

Успешно развиваться почти 15 лет кооперативу позволяет господдержка и социальная стратегия руководства. Мясо, в основном говядину и свинину, для производства закупают у населения по ценам выше рыночных. В кооперативе в настоящее время 2531 ЛПХ со всего муниципалитета. Сельчане дольны и хорошей выручкой, и тем, что кооператив решает вопросы доставки. Кстати, Газель, на которой предприниматели объезжают подворья, приобретен за счет гранта. Также на средства гранта в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области» были построены цеха по обвалке, переработке и консервированию мяса, а также убоя скота. Сумма инвестиций, вложенных с начала деятельности, составила 40 млн рублей. В планах на будущее – создание еще и колбасного цеха.

Кооператив дважды награжден за достижение высоких показателей в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» – золотой и серебряной медалью. Но главным своим достижением в «Поляне» считают репутацию качественного товаропроизводителя и рост числа покупателей с каждым годом.

«Усманский кооператив – хороший пример грамотного менеджмента. Предприятие активно пользуется поддержкой со стороны и муниципалитета, и области. Развитие идет планомерно, не допускается переработка или нехватка сырья. И при этом предприятие дорожит своей репутацией – это очень важно», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.