Руководитель Клуба молодых семей Усманского района Елена Трубникова представила Липецкую область на семинаре в Подмосковье, организованном на базе образовательного молодежного центра «Мастерская управления «Сенеж». Семинар объединил представителей клубов молодых семей из 46 субъектов Российской Федерации.

Липецкая область входит в десятку регионов с самыми успешными практиками работы в данном направлении. После презентации липецкий опыт в очередной раз получил высокую оценку от участников семинара и спикеров мероприятия. На площадках семинара разбиралась организация работы клубов молодых семей, инфраструктура развития, гармонии выстраивания отношений. Также участники знакомились с лучшими практиками семейных программ в корпоративном секторе, приняли участие в мастер-классах, нетворкингах, проектных сессиях и мероприятиях, направленных на создание сообщества молодых семей России.

«В регионе реализуется множество мер поддержки молодых семей. Существенные вклад в эту работу делают и общественные объединения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.