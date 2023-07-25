Сразу три государственные структуры объединят в одном здании в Усмани. МФЦ, офис «Работа России» и соцзащита будут принимать жителей района под одной крышей. Открытие планируется до конца 2023 года на улице Ленина, д.44.

Новый офис будет просторным, современным и удобным. Каждая служба здесь предоставит весь перечень своих услуг. Специалисты МФЦ помогут с оформлением документов, карьерные консультанты расскажут о вакансиях и возможности открыть своё дело. Специалисты соцзащиты проконсультируют по мерам поддержки и возможности оформить помощь соцработника на дому.

«Доступности и удобству получения государственных услуг в Липецкой области уделяется особое внимание. Например, офисы «Мои документы» сегодня предоставляют около 400 таких услуг. Жители могут прийти в один центр и быстро оформить всё, что им нужно», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Здание в Усмани передано в собственность региона из федеральной собственности. Передача состоялась в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Центры, где объединены три госучреждения, уже есть в Добром и в Липецком районе.