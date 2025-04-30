Усмирили непокорный атом

В Добринке у памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС прошел митинг, посвященный очередной годовщине со дня этой страшной катастрофы.

В минувшую субботу вся страна вспоминала страшное событие, которое случилось 26 апреля ровно 39 лет назад. В этот день произошла одна из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества – взрыв на четвертом реакторе АЭС, который выбросил в атмосферу радиоактивные вещества. Вокруг Чернобыльской атомной станции была создана тридцатикилометровая зона отчуждения, было выселено 135 тысяч человек.

Но в зоне аварии несколько месяцев работали люди (более 600 тысяч человек), которые ликвидировали ее последствия. Среди них было 140 жителей Добринского района, направленные в Чернобыль по линии военкомата. Это строители, водители, трактористы. Они с честью исполнили свой гражданский долг. Только цена этого подвига была велика: жизнь и здоровье ликвидаторов аварии. По данным службы соцзащиты, в Добринском районе осталось 8 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Тридцать девять лет назад про последствия облучения радиацией мало кто думал. Каждый из ликвидаторов на совесть выполнял порученное дело. Когда с момента командировки на Украину пройдут годы, ликвидаторы на собственном здоровье ощутят негативное воздействие «мирного атома». Многих уже нет с нами, но память о них жива…

В ходе памятного митинга к чернобыльцам от имени главы Добринского района Александра Пасынкова обратился его заместитель Олег Малыхин, который отметил, что мы будет помнить о подвиге тех, кто участвовал в ликвидации последствий самой страшной в истории техногенной катастрофы.

Затем руководители района, чернобыльцы и школьники возложили к подножию монумента алые гвоздики и почтили минутой молчания память тех ликвидаторов аварии, кто не дожил до этих дней…

— Ликвидация последствий техногенной аварии в Чернобыле потребовала беспрецедентной мобилизации сил и средств, при этом мужество и самоотверженность людей позволили значительно уменьшить масштабы трагедии, — отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.