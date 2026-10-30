Успех добринских боксёров

С 22 по 25 октября в Липецке проходил турнир по боксу памяти нашего земляка, легендарного боксера, серебряного призёра Олимпиады-80 Петра Заева. Он родился и тренировался в Ссёлках. За два года до московской Олимпиады Пётр Заев вместе Евгением Горстковым и Игорем Высоцким участвовал в выставочном бою против Мохаммеда Али.

На турнир приехали спортсмены из нескольких муниципалитетов Липецкой области. В частности, были боксёры из Задонского, Липецкого, Елецкого округов. Сразу несколько команд выставили хозяева ринга. Добринский округ представляли юные боксёры, воспитанники Александра Полетаева. Это Антон Богачёв, Дмитрий Рущинский и Герман Жаворонков.

Дмитрий Рущинский в весовой категории 40 кг в финальном поединке одержал победу над своим соперником, которому ранее неоднократно проигрывал. Ещё одно «золото» завоевал Герман Жаворонков в весовой категории 80+. Антон Богачёв в весе 48 кг уступил своему сопернику и стал серебряным призером.